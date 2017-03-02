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Свинцовый завод в Дегтярске закрывали через МосквуСегодня в 08:27

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Основания нашлись мигом.

Печи отравляющего Дегтярск свинцового завода опечатаны 28 февраля 2017 года, материалы переданы в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Около двух лет ведомство Алексея Кузнецова в упор не видело опасности предприятия, которое обязано курировать. И только импульс из Москвы заставил пошевелиться мертвые шестеренки. Дегтярские борцы со свинцовым заводом оказались вхожи в столичные кабинеты - Госдуму и Общественную палату РФ. Федеральный депутат Дмитрий Шилков направил запрос в Ростехнадзор, который подтвердил все, о чем твердили общественники. А именно: лицензии на деятельность АО "ДЛМЗ" не имеет, класс опасности производства искусственно занижен (IV вместо II), строительство велось самовольно, без подачи соответствующего заявления.

Кроме того, проектная документация предприятия не прошла госэкспертизу с обязательной экологической экспертизой и общественные слушания.

Получается, мэр Дегтярска Игорь Бусахин незаконно выдал собственнику АО "ДЛМЗ" разрешение на строительство? При этом глава Минпромнауки региона Сергей Пересторонин был в курсе.

При таких раскладах, да еще в Год экологии, свердловским чиновникам деваться некуда – пришлось соглашаться на проверку. Ее проводили ночами весь февраль. Городские депутаты Илья Хисамов, Даниэль Марголис и его помощник две недели сидели в засаде у ворот завода в машинах, замаскированных под сугробы – караулили момент, когда трубы начнут дымить. И сразу вызывали ревизоров, включая прокуратуру, полицию и понятых. С ходу удалось сделать то, что в предыдущие два года никак не удавалось - зафиксировать факт плавки свинца, взять пробы и провести их химический анализ. Итог: в выбросах в 72 раза превышена предельная концентрация оксида углерода. А про огромные концентрации свинца в атмосфере (в 1-3 тысячи раз), оказывается, министерству было известно еще с лета прошлого года.

"По результатам проверки возбуждено административное производство по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения). Кроме того, установлены признаки уголовного деяния, квалифицируемого по статье 251 УК РФ (загрязнение атмосферы)", - отчитывается пресс-служба Минприроды Свердловской области.

Чудеса, да и только.

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