В 30 лет жизнь только начинается.

После 27 лет женщины становятся более активными в сексуальном плане, выяснили американские ученые.

Оказалось, что вместе со снижением репродуктивной способности дамы чаще задумываются о детях и стремятся к интимной близости.

Таким образом, в возрасте 27-45 лет женщины наиболее склонны к интиму и расположены к случайным контактам, передает "Уралинформбюро".