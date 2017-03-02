Crazy Night зовет.

Британский певец Элтон Джон выступит в Москве в рамках юбилейного турне Wonderful Crazy Night Tour. 25 марта музыканту исполнится 70 лет. Он даст единственный концерт в Москве 14 декабря 2017 года на сцене "Крокус Сити Холла", сообщают федеральные СМИ.

Стоит отметить, что в сентябре 2015 года Элтон Джон стал жертвой розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили ему, представившись президентом и его пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Темой разговора стала проблема защиты прав секс-меньшинств. Реальный разговор российского лидера с певцом состоялся в ноябре, передает "Уралинформбюро".

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