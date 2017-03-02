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Обвиняемого в смертельном взрыве газа в Ялуторовске "довели" до судаСегодня в 14:42

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Ему грозит 5 лет заключения.

В Ялуторовске перед судом предстанет мастер водопроводно-канализационных сетей, обвиняемый в гибели женщины при взрыве газа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре 2016 года горожанка вызвала специалистов, чтобы проложить канализацию к своему дому. Поскольку предстояло вести раскопки в охранной зоне газопровода, необходимо было получить разрешение газовиков. Но мастер проигнорировал эти требования.

При бурении был поврежден газопровод, через пустоты в грунте газ попал в подвал и кухню дома и взорвался. В этот момент там была хозяйка с 7-летним сыном. Отец успел забежать в дом и вытолкнуть ребенка. А женщина получила 95% ожогов тела и скончалась в больнице. Ущерб от пожара составил 720 тысяч рублей.

За нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека, мастеру грозит до пяти лет лишения свободы.

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