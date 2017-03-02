Начали с ушей.

Ученые из университета Оттавы (Канада) разработали уникальный метод создания человеческих ушей. Они выращивают из яблока ткани, которые не отторгаются организмом, передает "Уралинформбюро".

По словам исследователей, для "реконструкции" ушей из фрукта удаляются все его клетки и ДНК - остается только целлюлозный каркас, в который имплантируются человеческие клетки.

Пока канадские ученые специализируются лишь на ушных раковинах. В дальнейшем возможна настоящая революция в сфере восстановительной медицины.