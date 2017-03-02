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"Атомстройкомплекс" подарил молодоженам "седьмое небо" Сегодня в 12:36

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На крыше "Чемпион Парка".

Екатеринбургская строительная компания "Атомстройкомплекс" подарила своим постоянным клиентам фотосессию на крыше небоскреба "Чемпион Парк" в день их свадьбы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика.

"Свадьба – один из самых главных дней в жизни, поэтому нам хотелось провести его особенно. Фотосессия на крыше дома стала как раз именно той изюминкой, о которой мы мечтали. Весь город был у наших ног! И все это – в такой важный для нас день. Очень приятно, что "Атомстройкомплекс" воплотил нашу мечту в реальность", - поделилась Алина.

Девушка не в первый раз покупает квартиру у застройщика. Большего всего ей нравится продуманная придомовая территория: "Очень хорошо, что дворы закрыты и охраняются. В будущем будет не страшно отпускать ребенка одного погулять во двор", - рассказала она.

Влюбленных снимал фотограф Максим Субботин, осенью 2016 года занявший призовое место в конкурсе "Атомстройкомплекса". Кадр, сделанный им с крыши высотки, набрал наибольшее количество голосов.

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