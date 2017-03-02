Уговорив девушку покурить.

В Салехарде вынесен приговор бывшему специалисту по работе с молодежью, который уговорил знакомую попробовать наркотик. Экс-сотрудник развлекательного центра "Полярис" получил два года ограничения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

6 сентября 2016 года мужчина пригласил в гости знакомую и расписал приятные ощущения от употребления гашиша. Поддавшись на уговоры, девушка попробовала наркотик, после чего ей стало плохо и потребовалась медпомощь. Она несколько дней провела в больнице.