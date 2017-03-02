Возникли сомнения в их качестве.

Регионы Урала остались без вакцины от столбняка, коклюша и дифтерии для бесплатных прививок, которые положено делать грудным детям. Производитель препарата НПО "Микроген" приостановил обращение медикаментов из-за "отклонения в качестве", обнаруженного при анализе архивных образцов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, вакцина была отправлена в различные субъекты РФ, в том числе в УрФО и Прикамье. Закупался препарат за счет федерального бюджета и распределялся между регионами согласно заявкам. Продукция помещена в карантинную зону и не используется медучреждениями до получения окончательных результатов испытания производителем.

Чтобы не оставлять детей без прививок, минздрав Челябинской области начал закуп вакцин за счет областного бюджета. Получить комментарий в органах здравоохранения Свердловской области не удалось. Тюменские чиновники об отзыве препарата ничего не слышали.