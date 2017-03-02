Женщина скрывалась несколько месяцев.

В Коркино после нескольких попыток судебные приставы забрали 5-летнюю девочку из неблагополучной семьи, где мать занималась проституцией.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления ФССП, из-за асоциального образа жизни суд лишил 26-летнюю женщину родительских прав на единственную дочь. Отец девочки отбывает наказание и также лишен прав на ее воспитание. Ребенок проживал с бабушкой, злоупотребляющей алкоголем. У женщины на иждивении еще двое несовершеннолетних детей.

С декабря 2016 года приставы неоднократно пытались забрать девочку, но не могли застать ее дома. В конце февраля 2017 года сотрудники ФССП вновь навестили проблемную семью, но застали только нетрезвую бабушку. Однако сосед рассказал, что видел, как мать с ребенком заходили в дом. Приставы вернулись - оказалось, что женщина с дочерью прятались в подполе.

Девочку доставили в больницу, где она пройдет медобследование, после чего отправится в приют.