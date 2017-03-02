×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Улицу Большакова в Екатеринбурге сделали двустороннейСегодня в 16:35

  • Текст

На время ремонта водовода.

2 марта 2017 года в Екатеринбурге улицу Большакова на участке от Луначарского до Мичурина сделали двусторонней.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, это связано с ремонтом водовода. Коммунальщикам пришлось перекрыть отрезок дороги. Объезжать его удобнее при двустороннем движении.

Проезжую часть снова сделают односторонней после завершения ремонтных работ. Их срок не уточняется.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×