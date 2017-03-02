На время ремонта водовода.

2 марта 2017 года в Екатеринбурге улицу Большакова на участке от Луначарского до Мичурина сделали двусторонней.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, это связано с ремонтом водовода. Коммунальщикам пришлось перекрыть отрезок дороги. Объезжать его удобнее при двустороннем движении.

Проезжую часть снова сделают односторонней после завершения ремонтных работ. Их срок не уточняется.