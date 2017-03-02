Управляющие компании Кировграда занялись прочисткой дымоходовСегодня в 15:27
- Текст
- Фото
После отключения ряда домов от газа.
Месяц газовой безопасности, прошедший в Кировграде в феврале 2017 года, принес свои плоды. Управляющие компании, обслуживающие газифицированные жилые дома в городе, организовали проверку, прочистку и ремонт вентиляционных и дымовых каналов.
Системы дымоудаления многоквартирных домов Кировграда находятся в полуразрушенном состоянии, нуждаются в срочной прочистке и ремонте. Из-за отсутствия тяги в дымоходах и вентканалах в городе участились случаи отравления граждан угарным газом. Однако управляющие компании, на которые законом возложена ответственность за проверку, прочистку и ремонт дымовых и вентканалов, до недавнего времени бездействовали. АО "ГАЗЭКС" было вынуждено поставить вопрос ребром, и дело удалось сдвинуть с мертвой точки.
В течение февраля в ходе рейдов газовиков, специалистов МЧС и ВДПО в домах Кировграда было отключено свыше 650 газовых водонагревателей по причине отсутствия тяги в дымоходе и вентканале, а также из-за нарушений правил эксплуатации газовых приборов. В настоящее время проводятся мероприятия по подключению тех абонентов, в домах которых дымоходы и вентканалы приведены в надлежащее состояние, устранены другие нарушения. Потребители газа прежде, чем в их дома вернется голубое топливо, проходят дополнительный инструктаж по правилам газовой безопасности. Внеплановый инструктаж также проходят абоненты из групп риска и старшие по домам.
Тотальные ревизии газового оборудования в домах жителей Кировграда решено продлить до 31 марта. Всего специалистам предстоит проверить свыше 4 тысяч газовых водонагревателей, установленных в 161 доме. В Кировград для проведения ревизий стянуты дополнительные силы из Нижнего Тагила, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".
По городу также курсирует агитмашина, напоминающая жителям об осторожном обращении с газом.
В рамках месяца газовой безопасности в школе №1 Кировграда состоялся тематический урок – пятиклассники изучили основные правила пользования газом в быту, успешно ответили на вопросы викторины, исследовали аварийно-спасательную машину газовой службы. Газовики решили воспитывать ответственных потребителей газа со школьной скамьи.
Ситуация в Кировграде остается на контроле руководства холдинга "ГАЗЭКС".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:13
УВЗ возглавил бывший замглавы Минпромторга Потапов
Официально.Сегодня в 19:52
Екатеринбуржцев пересадят на электробусы
В тестовом режиме.Сегодня в 19:42
Свалка под Верхней Пышмой надымила на 154 миллиона
Их взыскали с арендатора.Сегодня в 19:32
Педагог из Лобвы предстанет перед судом за гибель 6-летнего ребенка
Мальчик утонул в реке.Сегодня в 19:12
Екатеринбургские автоинспекторы пожаловались на палочную систему
Они просят о масштабной проверке.Сегодня в 19:02
Метро Екатеринбурга обретет вторую ветку к 2035 году
И лишит троллейбусы пассажиров.Сегодня в 18:54
Директор Златоустовского колледжа раскрутил на взятку чужих студентов
Получив 88 тысяч рублей.Сегодня в 18:40
Создателям легендарной La fabrica приглянулся екатеринбургский Академический
У них есть идеи.Сегодня в 18:33
Глава Сухого Лога отправлен в отставку
С прицелом на повышение.Сегодня в 18:28
Слонов мучает бессонница
Их "тайну" выдал хобот.Сегодня в 18:25
Отказавшийся рассматривать диссертацию Мединского совет расформирован
В МГУ имени Ломоносова.Сегодня в 18:18
Мэрия все переиграла: промзоны остаются в Екатеринбурге
Расселять их слишком накладно.Сегодня в 18:12
Екатеринбуржцам предложили переехать в Неаполь
На фестивале итальянского кино RIFF.Сегодня в 18:08
Школьники утащили из Храма-на-Крови крест и рясу
Ради эффектного селфи.Сегодня в 17:49
Тюменский девятиклассник сел на 6,5 лет за надругательство над девочкой
11 лет.
Главные новости
- Сегодня в 19:12Екатеринбургские автоинспекторы пожаловались на палочную систему
- Сегодня в 19:02Метро Екатеринбурга обретет вторую ветку к 2035 году
- Сегодня в 15:25Уральские больницы отказались от вакцин для грудничков
- Сегодня в 13:56Занимающимся делом Пьянкова следователям пригрозили тюрьмой
- Сегодня в 08:17Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна
Аналитика
Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна
Время определиться.
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.