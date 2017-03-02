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Управляющие компании Кировграда занялись прочисткой дымоходовСегодня в 15:27

Фотография

После отключения ряда домов от газа.

Месяц газовой безопасности, прошедший в Кировграде в феврале 2017 года, принес свои плоды. Управляющие компании, обслуживающие газифицированные жилые дома в городе, организовали проверку, прочистку и ремонт вентиляционных и дымовых каналов.

Системы дымоудаления многоквартирных домов Кировграда находятся в полуразрушенном состоянии, нуждаются в срочной прочистке и ремонте. Из-за отсутствия тяги в дымоходах и вентканалах в городе участились случаи отравления граждан угарным газом. Однако управляющие компании, на которые законом возложена ответственность за проверку, прочистку и ремонт дымовых и вентканалов, до недавнего времени бездействовали. АО "ГАЗЭКС" было вынуждено поставить вопрос ребром, и дело удалось сдвинуть с мертвой точки.

В течение февраля в ходе рейдов газовиков, специалистов МЧС и ВДПО в домах Кировграда было отключено свыше 650 газовых водонагревателей по причине отсутствия тяги в дымоходе и вентканале, а также из-за нарушений правил эксплуатации газовых приборов. В настоящее время проводятся мероприятия по подключению тех абонентов, в домах которых дымоходы и вентканалы приведены в надлежащее состояние, устранены другие нарушения. Потребители газа прежде, чем в их дома вернется голубое топливо, проходят дополнительный инструктаж по правилам газовой безопасности. Внеплановый инструктаж также проходят абоненты из групп риска и старшие по домам.

Тотальные ревизии газового оборудования в домах жителей Кировграда решено продлить до 31 марта. Всего специалистам предстоит проверить свыше 4 тысяч газовых водонагревателей, установленных в 161 доме. В Кировград для проведения ревизий стянуты дополнительные силы из Нижнего Тагила, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".

По городу также курсирует агитмашина, напоминающая жителям об осторожном обращении с газом.

В рамках месяца газовой безопасности в школе №1 Кировграда состоялся тематический урок – пятиклассники изучили основные правила пользования газом в быту, успешно ответили на вопросы викторины, исследовали аварийно-спасательную машину газовой службы. Газовики решили воспитывать ответственных потребителей газа со школьной скамьи.

Ситуация в Кировграде остается на контроле руководства холдинга "ГАЗЭКС".

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