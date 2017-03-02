И скоро погонят отовсюду.

В России запретили курить электронные сигареты в поездах дальнего следования. Как сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК), эта мера введена еще 15 февраля 2017 года. Она служит логичным продолжением запрета на обычные сигареты, который действует с 2014 года.

Стоит отметить, что в середине февраля в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий электронные средства доставки никотина к табачным изделиям. Для вейперов, скорее всего, установят возрастной ценз и табу на курение в общественных местах, передает "Уралинформбюро".