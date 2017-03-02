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Директор Златоустовского колледжа раскрутил на взятку чужих студентовСегодня в 18:54

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Получив 88 тысяч рублей.

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора Златоустовского юридического колледжа. Его обвиняют в мошенничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В ноябре 2016 года мужчина сдавал помещения колледжа в аренду другому учебному заведению. Сторонним студентам директор пообещал хорошие оценки на выпускных экзаменах, взяв за это 88 тысяч рублей.

Следствие направило дело для рассмотрения в суд. По статье "Мошенничество" мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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