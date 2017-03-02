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Газовики и инспекторы МЧС проверяют безопасность екатеринбуржцевСегодня в 17:27

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Особое внимание они обращают на сроки эксплуатации газовых плит.

2 марта 2017 года МЧС и АО "Екатеринбурггаз" провели внеплановый рейд по газифицированным многоквартирным домам в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Специалисты компании проверяли газовые плиты и газопроводы на предмет утечек газа в многоквартирных домах на улице Бакинских комиссаров. Инспекторы МЧС проводили внеплановый инструктаж с потребителями газа, напоминали правила противопожарной и газовой безопасности и телефоны экстренных служб.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", особый акцент был сделан на срок эксплуатации газовых плит. Срок жизни прибора прописан в паспорте от завода-производителя, и, как правило, не превышает 15 лет. По истечении нормативного срока плита подлежит замене, пользоваться ею уже небезопасно.

За несвоевременную замену газовых приборов с истекшим сроком годности собственникам грозит административная ответственность.

Жителям в очередной раз напомнили, что ремонтировать, менять плиты или комплектующие к ним самостоятельно категорически запрещено. Нельзя оставлять включенные плиты без присмотра, а также сушить белье над газовой плитой. Необходимо организовывать проветривание газифицированных помещений.

Опасных нарушений правил эксплуатации газовых приборов в ходе рейда не выявлено. Аналогичные совместные мероприятия проводятся во всех районах Екатеринбурга.

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