Их "тайну" выдал хобот.

Африканские ученые выяснили, что слоны спят меньше всех на Земле - в среднем 2 часа в день. Иногда они не смыкают глаз в течение двух суток. А сны видят только раз в три-четыре дня, пишет журнал Plos One.

Следует отметить, что продолжительность сна слонов давно вызывала споры среди биологов. Чтобы выяснить истину, исследователи повесили специальные датчики на самую беспокойную часть их тела – хоботы. Хобот слона не двигается только во сне. В результате приборы показали, что дремлют эти млекопитающие меньше всех на Земле.

При этом продолжительное бодрствование не оказывает негативного влияния на мозг зверя. Биологи рассчитывают разобраться, как организму гигантов удается справляться с последствиями недосыпа. Также они намерены найти корни слоновьей бессонницы, передает "Уралинформбюро".