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Azur Air поплатилась за 8-часовую задержку рейса из ЕкатеринбургаСегодня в 17:43

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Штраф потянул на 100 тысяч.

Авиакомпании Azur Air присудили 100 тысяч рублей штрафа за то, что ее пассажиры больше 8 часов ждали вылета из Екатеринбурга. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 2 сентября 2016 года. В аэропорт Кольцово опаздывал лайнер из Бургаса, который должен был забрать уральцев. Резервный борт, вопреки закону, перевозчиком предоставлен не был. По результатам проверки возбудили административное дело.

Azur Air пыталась обжаловать решение суда, но безуспешно.

Ранее Свердловская транспортная прокуратура уже штрафовала Azur Air за 11-часовую задержку рейса Екатеринбург – Пхукет. Тогда сумма наказания составила 20 тысяч рублей.

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