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Екатеринбуржцам предложили переехать в НеапольСегодня в 18:12

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На фестивале итальянского кино RIFF.

В столице Урала 1 марта 2017 года стартовал третий RIFF – российско-итальянский кинофестиваль. Открыла его комедийная лента "Приезжайте жить в Неаполь!".

До 10 марта в кинотеатре "Салют" жители Екатеринбурга смогут насладиться лучшими фильмами современного итальянского кинематографа.

В программе ленты самых разных жанров. Детектив "Устика" посвящен расследованию реальной авиакатастрофы 1980 года. Ироничная комедия "Ломастер" расскажет о герое нашего времени, страдающем от амбиций и интроверсии одновременно. А документальная лента "Цветок Фабио Новембре" – о всемирно известном итальянском дизайнере.

Все фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами, сообщает "Уралинформбюро".

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