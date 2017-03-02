На фестивале итальянского кино RIFF.

В столице Урала 1 марта 2017 года стартовал третий RIFF – российско-итальянский кинофестиваль. Открыла его комедийная лента "Приезжайте жить в Неаполь!".

До 10 марта в кинотеатре "Салют" жители Екатеринбурга смогут насладиться лучшими фильмами современного итальянского кинематографа.

В программе ленты самых разных жанров. Детектив "Устика" посвящен расследованию реальной авиакатастрофы 1980 года. Ироничная комедия "Ломастер" расскажет о герое нашего времени, страдающем от амбиций и интроверсии одновременно. А документальная лента "Цветок Фабио Новембре" – о всемирно известном итальянском дизайнере.

Все фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами, сообщает "Уралинформбюро".