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Школьники утащили из Храма-на-Крови крест и рясуСегодня в 18:08

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Ради эффектного селфи.

Ученики десятого класса одной из элитных гимназий Екатеринбурга вынесли из Храма-на-Крови крест и рясу ради красивого селфи на месте расстрела царской семьи. По данному факту городским УМВД проводится проверка.

К настоящему моменту личности обоих 17-летних молодых людей установлены. Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, юноши воспитываются в полных семьях. Позже к гимназистам, их родителям и педагогам будут применены меры профилактического воздействия.

По данным "Лайфа", охранники ранее уже ловили подростков в храме: те бегали по этажам, издевались над верующими и даже запускали в храме бумажные самолетики. Однако до сдачи хулиганов в полицию дело не доходило.

Стоит отметить, что Храм-на-Крови давно будоражит умы молодых екатеринбуржцев. 27 февраля стартовал суд над 22-летним видеоблогером Русланом Соколовским, который ловил в храме покемонов. Он попал под "уголовку" после того, как разместил на своем канале в YouTube видео с язвительными комментариями, чем вызвал волну негодования у общественности.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям - ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, предназначенных для проведения богослужений), ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

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