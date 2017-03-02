В МГУ имени Ломоносова.

Диссертационный совет при историческом факультете МГУ имени Ломоносова, не узревший повода для рассмотрения докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского, расформирован. Приказ о его упразднении был подписан замминистра образования Григорием Трубниковым еще 20 февраля, однако информация об этом всплыла только сейчас, передает "Уралинформбюро".

Как пояснил ректор МГУ Владимир Садовничий, на базе университета сейчас создаются собственные диссоветы, поэтому существовавшие на базе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) научные объединения ликвидируются.

Докторскую степень по истории Владимир Мединский получил в 2011 году. Позже научность его труда "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII вв." поставили под сомнение историки Вячеслав Козяков и Константин Ерусалимский, а также эксперт сообщества "Диссернет" Владимир Бабицкий.

Заседание диссертационного совета УрФУ по данному вопросу в октябре 2016 года завершилось ничем - министр на него не явился, а диссовет при истфаке МГУ 7 февраля 2017 года решил, что для рассмотрения работы Мединского нет оснований. Позже глава ВАК Владимир Филиппов заявил, что решение по диссертации министра будет принято в марте 2017 года.



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