По версии "Уралинформбюро".

1. Опасная красота

В конце февраля началось очередное извержение самого высокого в Европе действующего вулкана - Этны. Несколько дней из ее жерла вырываются клубы пепла и языки лавы. Самые отчаянные любители селфи поднимаются к границе лавовых полей, чтобы сделать эффектный снимок.

Как долго продлится это извержение, не знают даже вулканологи. Оно может затянуться на несколько дней или недель. Пока специалисты ведут наблюдения, очевидцы снимают видео сказочной красоты.

2. Он вам не Димон

Очередное разоблачение от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального рискует стать самым популярным видео этой недели. За сутки ролик, рассказывающий об "империи" российского премьер-министра Дмитрия Медведва, набрал более 2 миллионов просмотров.

Авторы расследования якобы определили, что некоммерческие фонды "Дар", "Градислава" и "Соцгоспроект" действуют в интересах главы кабмина и юридически владеют его имуществом: домами на Рублевке, в Плесе, курском селе Мансурово, сочинской резиденцией "Псехако" на Красной Поляне. Также Медведеву приписали виноградники в Тоскане и Анапе, дворец в Санкт-Петербурге и две яхты.

3. "Вредные советы" от ГИБДД

Свердловским водителям решили в очередной раз напомнить, что мелкие ДТП с причинением вреда только транспортным средствам, можно оформить по европротоколу - без участия сотрудников ГИБДД.

В мультфильме, снятом по принципу "Вредных советов" Остера, описан алгоритм действий в подобной ситуации. Участникам аварии следует сделать несколько фотографий с места ДТП и составить схему произошедшего, после чего можно смело обращаться в страховую компанию.

Возможно, этот мультфильм поможет освободить дороги Екатеринбурга хотя бы от нескольких пробок в час пик.

4. Эх, полечу!

Совсем скоро полеты на личных ховербайках станут обыденностью для любителей экстрима. Летательный аппарат, по конструкции схожий с мотоциклом, разработала российская компания Hoversurf. Вместо колес у подобия гигантского квадрокоптера встроен привод, создающий эффект воздушной подушки. Управлять аппаратом можно как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Хотя, по заявлениям производителя, специально созданное программное обеспечение контролирует высоту и скорость движения транспортного средства, обеспечивая безопасную езду на нем, водителю следует держать ухо востро - одно неосторожное движение и незащищенный ротор "отхватит" конечность.

5. Очаровательный воришка

Популярность в Сети набирает видео про мохнатого грабителя в маске. Ничего не замышляющий с виду енот на мелководье подобрался к компании каякеров,сплавлявшихся по одной из рек Северной Америки. Обследовав несколько лодок, животное направилось к каяку, на котором лежал пакет с провизией, и на глазах изумленной хозяйки попыталось утащить сумку. Девушка, не поддавшись обаянию крошки енота, огрела того веслом и выхватила из лап свою сумку. Оставшийся без добычи воришка отправился восвояси.