У них есть идеи.

Испанская нотка может появиться в архитектурном облике екатеринбургского Академического. Именитые архитекторы из барселонского бюро RICARDO BOFILL TALLER DE ARQUITECTURA 2 марта 2017 года посетили самый молодой район уральской столицы и поделились своими идеями. Для гостей провели небольшую экскурсию и рассказали о том, чем отличается Академический от остальных территорий Екатеринбурга, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в активе испанских зодчих такие культовые объекты в Барселоне, как комплекс La Fabrica, отель "W", здание аэропорта. Несмотря на это, екатеринбургский район произвел на них впечатление. Они отметили выдержанную архитектуру, однако посоветовали переключиться на новые формы. "Сейчас район достиг такого масштаба, что нужно добиваться вариативности архитектуры, чтобы он не стал скучным", - отметил генеральный директор и главный архитектор компании Пабло Бофилл.

Гости побывали в храме Святых Божьих строителей, возведение которого завершили в Преображенском парке. Глава АО "РСГ-Академическое" Виктор Киселев рассказал об особенностях религиозного сооружения. Прошлой весной там установили колокол Благовест весом 2,5 тонны. Чтобы его отлить, собирали деньги всем миром. Внутри храма расположены три иконостаса – один большой и два поменьше. Высота центрального, сделанного из крупногабаритного фаянса, – 14,5 метра. Иконостасы покрыты не сусальным, а жидким золотом, что исключает их износ. Новые технологии, повсеместно используемые в Академическом, не обошли стороной и религиозное строение: отопление здесь электрическое.

Ожидается, что храм осветит патриарх Кирилл во время своего визита в Екатеринбург летом этого года.

Удивительным для испанцев стало посещение "сердца" безопасности Академического. В офисе компании "Гарант" размещено с десяток больших экранов, на которых – вся жизнь района. 2 000 тысячи камер на фасадах, крышах, домофонах, в холлах первых этажей считывают малейшее передвижение. "Дежурная смена в круглосуточном режиме мониторит всю территорию микрорайона", - пояснил замдиректора "Гаранта" Алексей Журавлев. Как только дежурные замечают что-то подозрительное, на место выезжают группа быстрого реагирования и полиция.

Есть и эксклюзивная услуга. Жители Академического могу заказать персональное видеосопровождение. "Например, девушка поздно вечером возвращается домой и боится самостоятельно добраться до квартиры. Она звонит оператору, просит сопроводить по видеокамере. Так ее доводят практически до этажа", - рассказал Виктор Киселев.

Впечатленные испанцы вместе с тем задались вопросом, не пугаются ли жители такого тотального контроля. "От самих жильцов я такого не слышал. Они к этому привыкли. Больше плюсов – когда что-то потерялось, куда-то убежал ребенок, все очень быстро находится. А вот у мэра алжирского города Аннаба тоже возникли вопросы. Когда он посмотрел систему безопасности, то удивился. И вопрос у него был неординарный: "А где же у вас можно целоваться?" Мы ему рассказали по секрет: на всех этажах, кроме первого и последнего", - с улыбкой поделился Виктор Киселев.

Стоит отметить, что на особом счету в Академическом не только безопасность, но и потребление энергоресурсов. Благодаря современным автоматизированным системам удается экономить серьезные объемы ресурсов. "Экономия достигает 50% в сравнении с остальными районами Екатеринбурга", - пояснил технический директор УК "Академический" Вадим Юн.

Счетчики в режиме онлайн передают все расходы в управляющую компанию. Житель в своем личном кабинете может посмотреть, сколько он израсходовал за месяц и сколько ему нужно заплатить. "Система также синхронизирована с компаниями, которые нам продают энергоресурсы. Они точно также видят все показания онлайн. У нашей УК никаких долгов просто быть не может", - пояснил Виктор Киселев.

Не за горами презентация "умных" квартир в Академическом. Это первые квартиры, которыми можно будет управлять через Интернет – регулировать температуру, проветривание. "Там своя видеокамера, чтобы, например, знать, что делает кот. Удивил?", - обратился гендиректор "РСГ-Академическое" к испанским гостям. "Очень!" - передала эмоции архитекторов переводчик.

"У нас такие вложения не свойственны для жилых районов. Обычно это делается для общественных пространств. Люди ищут безопасность и покой. Они находят это здесь, в Академическом. Это спокойный оазис. Люди готовы переехать на некоторое расстояние от центра за качеством жизни", - отметили испанские гости.

Пабло Бофилл предрек Академическому архитектурное развитие. "Идеальный город не строится за один момент. Это город, в котором много различных слоев, много различных прочтений, уровней понимания", - отметил он.

Испанские специалисты подготовят предложения и озвучат свое видение будущего района. Возможно, в уральской столице когда-нибудь появится кусочек Барселоны.