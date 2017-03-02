Екатеринбургские автоинспекторы пожаловались на палочную системуСегодня в 19:12
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Они просят о масштабной проверке.
Сотрудники ДПС Екатеринбурга написали жалобу на руководство. "Просим довести до общественности, что в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу происходят должностные преступления со стороны руководителей полка ДПС, которым руководит на "прямую" начальник УГИБДД Юрий Алексеевич Демин", - говорится в тексте обращения (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
В частности, инспекторы утверждают, что руководители им ставят "жесткий план по "дорогостоящим" нарушениям (сколько за смену должно быть оштрафовано пешеходов и водителей). А за невыполнение назначается переработка (в том числе работа в выходные).
"9 февраля 2017 года новый начальник отдела ГИБДД подполковник Буйдалин Вадим, чтобы самоутвердиться и "прогнуться" перед Юрием Деминым, отправил на доработку самих ответственных по роте, которые отработали 18 часов восьмого февраля 2017 года (сотрудников прокуратуры и УСБ просим проверить нарушения). У данных инспекторов в этот деть по графику был выходной", - пишут авторы в обращении.
Кроме того, инспекторы жалуются, что с 14 по 21 февраля полк работал в усиленном режиме, а в конце месяца инспекторов оставили на доработку - выполнять план по нарушениям.
В обращении также жалуются на отсутствие личной безопасности: инспекторам приходится в одиночку дежурить на перекрестках, несмотря на участившиеся случаи нападения.
Патрульные автомобили инспектора содержат за свой счет - им не хватает выделенных денег. "Не учитывается, что в зимнее время патрульный автомобиль стоит на посту с включенным двигателем на протяжении всей смены. Положенный бензин сгорает, а километраж при этом не расходуется. Списание топлива идет за пройденный километраж, в нашем же случае все топливо уходит на обогрев автомобиля. В результате выделенного бензина не хватает на смену, и нам приходится за свой счет дозаправлять патрульную машину", - сетуют авторы письма.
Инспекторы утверждают, что вынуждены сами покупать колеса, менять ремни, бампера, масло, запчасти за свой счет. Также они тратятся на форму, оплачивают труд уборщицы. А специальную ремонтную зону для патрульных авто (Степана Разина, 20) "оккупировали" личные машины руководства.
Авторы обращения просят прокуратуру и службу безопасности провести масштабную проверку.
"Никто никакого плана по выявлениям нарушений ПДД не ставит, однако есть первоочередная задача – обеспечение безопасности дорожного движения. И от буквально каждого сотрудника ГИБДД, каждого инспектора ДПС требуется максимальное вложение сил, но, к сожалению, некоторые сотрудники относятся к выполнению служебных задач, скажем прямо, с "прохладцей", - отметила начальник отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области Татьяна Бердникова.
По ее словам, по указанным фактам будет проведена проверка. "Однако хотелось бы отметить, что каждый раз при смене руководства в городском ГИБДД появляются анонимные жалобы и недовольные сотрудники", - заключила представительница ведомства.
Следует отметить, что год назад инспекторы городской ГИБДД уже жаловались на палочную систему главе ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаилу Бородину.
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