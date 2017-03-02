И лишит троллейбусы пассажиров.

Вторая ветка метро появится в Екатеринбурге к 2035 году. Такое мнение было озвучено в ходе общественного обсуждения прогноза развития уральской столицы, разработанного в институте экономики УрО РАН, передает "Уралинформбюро".

Эксперты просчитали 3 сценария ближайшего будущего Екатеринбурга. Вторая линия метрополитена фигурирует в инновационной версии развития событий. Согласно ей, подземный пассажиропоток увеличится с 50 до 66 миллионов человек в год, а наземный общественный транспорт станет менее популярен. Например, троллейбусы будут перевозить вдвое меньшее количество пассажиров – 15 миллионов человек ежегодно, а не 30, как сейчас.

По словам начальника экономического департамента мэрии Екатеринбурга Алексея Прядеина, разработанный специалистами УрО РАН прогноз будет учтен при актуализации Стратегического плана развития уральской столицы.