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Метро Екатеринбурга обретет вторую ветку к 2035 годуСегодня в 19:02

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И лишит троллейбусы пассажиров.

Вторая ветка метро появится в Екатеринбурге к 2035 году. Такое мнение было озвучено в ходе общественного обсуждения прогноза развития уральской столицы, разработанного в институте экономики УрО РАН, передает "Уралинформбюро".

Эксперты просчитали 3 сценария ближайшего будущего Екатеринбурга. Вторая линия метрополитена фигурирует в инновационной версии развития событий. Согласно ей, подземный пассажиропоток увеличится с 50 до 66 миллионов человек в год, а наземный общественный транспорт станет менее популярен. Например, троллейбусы будут перевозить вдвое меньшее количество пассажиров – 15 миллионов человек ежегодно, а не 30, как сейчас.

По словам начальника экономического департамента мэрии Екатеринбурга Алексея Прядеина, разработанный специалистами УрО РАН прогноз будет учтен при актуализации Стратегического плана развития уральской столицы.

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