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Екатеринбуржцев пересадят на электробусыСегодня в 19:52

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В тестовом режиме.

На улицы Екатеринбурга в 2017 году могут выйти электробусы. Пока речь идет только о двух машинах. Предполагается, что они будут предоставлены городу бесплатно для тестирования этого вида транспорта, передает "Уралинформбюро".

Как рассказал начальник экономического департамента горадминистрации Алексей Прядеин, электробусы создаются на базе НефАЗов, а производством энергоячеек для них занимается входящее в ГК "Росатом" предприятие из Новоуральска.

В настоящее время ведутся переговоры о поставке электробусов для тестирования. Сроки пока не называются.

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