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За алкоголем и табаком в РФ будут присматривать "одним глазом"Сегодня в 08:27

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Предложено создать единого регулятора.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин предложил создать единого регулятора по контролю за оборотом алкоголя и табака. Соответствующее письмо направлено президенту Владимиру Путину,

Речь идет о создании агентства, которое возьмет под контроль борьбу с контрафактной и контрабандной продукцией на обоих рынках. Предполагается, что новый мегарегулятор появится на базе Росалкогольрегулирования (РАР). При таком развитии событий систему ЕГАИС, отслеживающую продажу каждой бутылки спиртного, внедрят и в сфере продажи табака. Как утверждает источник "Коммерсанта", на письме уже стоит одобрительная резолюция президента.

Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова отказалась комментировать переписку своего руководителя с президентом, однако подтвердила, что вопрос совершенствования контроля за оборотом табачного рынка прорабатывается правительством по поручению президента. Предложения будут озвучены главе государства до конца марта, передает "Уралинформбюро".

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