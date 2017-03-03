Лауреата объявят в октябре.

В 2017 году на Нобелевскую премию мира претендуют 318 кандидатов - 215 физических лиц и 103 организации, сообщается на сайте Норвежского нобелевского института. Это меньше, чем в прошлом году, когда в перечень было включено 376 человек и организаций, передает "Уралинформбюро".

К осени список кандидатов сократят до 5-20. Лауреата премии объявят в октябре в Осло. Имена всех номинантов, по правилам, не раскрываются. Их можно будет озвучить только спустя 50 лет.

Стоит добавить, что ранее глава французского "Центра политических и международных отношений" Фабьен Боссар предложил выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира президента РФ Владимира Путина. По мнению политолога, глава российского государства единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом.

В 2016 году главным миротворцем признали президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса за усилия по завершению гражданской войны, продолжавшейся в стране более 50 лет.

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