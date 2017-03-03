×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В числе 318 номинантов на Нобелевскую премию мира может быть ПутинСегодня в 08:52

  • Текст

Лауреата объявят в октябре.

В 2017 году на Нобелевскую премию мира претендуют 318 кандидатов - 215 физических лиц и 103 организации, сообщается на сайте Норвежского нобелевского института. Это меньше, чем в прошлом году, когда в перечень было включено 376 человек и организаций, передает "Уралинформбюро".

К осени список кандидатов сократят до 5-20. Лауреата премии объявят в октябре в Осло. Имена всех номинантов, по правилам, не раскрываются. Их можно будет озвучить только спустя 50 лет.

Стоит добавить, что ранее глава французского "Центра политических и международных отношений" Фабьен Боссар предложил выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира президента РФ Владимира Путина. По мнению политолога, глава российского государства единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом.

В 2016 году главным миротворцем признали президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса за усилия по завершению гражданской войны, продолжавшейся в стране более 50 лет.

Ранее по теме:
Путин выдвинут на "нобелевку" за борьбу с террористами

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

За 30 сребреников.

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×