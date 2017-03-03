Из-за чего они не могут обменять товар.

Около 15% российских интернет-магазинов нарушают закон о защите прав потребителей, сообщает RT.

К такому выводу пришли специалисты Ассоциации компаний интернет-торговли и Общественной потребительской инициативы. Они провели анализ тысячи крупнейших сайтов русского сегмента, у которых не менее 60 тысяч уникальных посетителей в месяц.

По данным экспертов, как правило, нарушители размещают на своих сайтах ложные сведения о себе или не предоставляют их вовсе. Также они грешат выдачей странных товарных накладных вместо чеков, передает "Уралинформбюро". Зачастую у клиентов именно из-за этого возникают трудности при обмене товара.