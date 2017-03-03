Через 3-4 года.

Через несколько лет российские ученые представят миру действенное лекарство от рака. Испытания ведутся в Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства, передает "Уралинформбюро".

По словам замдиректора учреждения Андрея Симбирцева, препарат уже испытали на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы. В большинстве случаев лекарство помогало избавиться от опухоли даже на поздних стадиях ее развития.

Рабочее название препарата – "Белок теплового шока". В исследованиях ученым потребовалась помощь космонавтов, так как для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо было сформировать из него сверхчистый кристалл. "В условиях земного притяжения получить его невозможно – белковые кристаллы растут неравномерно. Мы упаковали сверхчистый белок в капиллярные трубочки и отправили их на МКС. За 6 месяцев полета в трубочках сформировались идеальные кристаллы, которые были спущены на землю и проанализированы в России и Японии", - цитирует Симбирцева газета "Известия".

До пациентов новое лекарство дойдет через 3-4 года.