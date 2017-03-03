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Бездомные собаки взяли югорчанина в "заложники"Сегодня в 10:30

  • Текст

Заперев его в садовом доме.

В Нижневартовском районе в садовом товариществе "Мыхпай-90" бездомные собаки взяли в осаду мужчину. Когда он хотел выйти из дачного дома, на него набросились агрессивные псы. Чтобы выбраться из своего укрытия, мужчине пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Центроспас-Югории", специалисты включили сигнально-говорящее устройство оперативного автомобиля, отпугнув животных. Дачника проводили до его машины.

Стоит добавить, что проблема с бродячими собаками остро стоит во всех уральских регионах. О ситуации в Свердловской области "Уралинформбюро" подробно писало в материале "Бездомный собачий полк".

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