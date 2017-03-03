Автором "Тотального диктанта" станет выходец из ПермиСегодня в 10:53
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Он расскажет об уральском городе.
"Тотальный диктант" в 2017 году участники акции будут писать по текстам писателя Леонида Юзефовича, детство и юность которого прошли в Перми. Об этом сообщили организаторы акции. Автор напишет три варианта текста, посвященных городам, где бывал писатель: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
Леонид Юзефович – лауреат литературных премий "Русский Букер", "Большая книга" и "Национальный Бестселлер". Известность получил благодаря циклу исторических детективов о сыщике Иване Путилине и роману "Казароза".
"Моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух", - признался Леонид Юзефович. В предыдущие годы текст для "Тотального диктанта" писали Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Борис Стругацкий, сообщает "Уралинформбюро".
Проверить свою грамотность можно будет 8 апреля 2017 года. В этот раз в "Тотальном диктанте" примут участие как минимум 514 российских и 287 зарубежных городов в 72 странах. Впервые писать под диктовку в рамках акции будут жители Исландии и Литвы. Прием заявок от организаторов еще идет. Регистрация участников начнется 29 марта на сайте totaldict.ru.
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