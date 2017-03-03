После реконструкции.

Из аэропорта Кургана можно будет улететь в Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд и Китай. Новые возможности появятся с открытием транспортно-логистического центра, сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь воздушной гавани Надежда Ефремовцева.

В данный момент из аэропорта осуществляются только внутренние рейсы. Пропускная способность составляет 80 пассажиров в час. На международных линиях она будет достигать 100 пассажиров в час.

Со временем курганский аэропорт превратится в большой транспортный узел. Для этого будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, контейнерных и грузовых терминалов и складов.