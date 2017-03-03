×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в ГрузиюСегодня в 14:48

  • Текст

Из Санкт-Петербурга.

С 3 мая 2017 года "Уральские авиалинии" запускают новый рейс в один из крупнейших городов Грузии – Кутаиси. Самолеты будут летать из Санкт-Петербурга по средам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, сейчас "Уральские авиалинии" выполняют прямые регулярные рейсы в Кутаиси из Москвы, а также Тбилиси из Екатеринбурга. Кроме того, самолеты компании летают в Батуми из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Грузия, воспетая русскими классиками, всегда манила путешественников, покоряя их красивейшими водопадами, реликтовыми лесами, горными лечебными курортами, памятниками архитектуры и археологии.

Билеты можно заказать на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр (8-800-7700-262) или в авиакассах города.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из 38 самолетов европейского концерна Airbus.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

За 30 сребреников.

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×