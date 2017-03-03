"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в ГрузиюСегодня в 14:48
- Текст
Из Санкт-Петербурга.
С 3 мая 2017 года "Уральские авиалинии" запускают новый рейс в один из крупнейших городов Грузии – Кутаиси. Самолеты будут летать из Санкт-Петербурга по средам.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, сейчас "Уральские авиалинии" выполняют прямые регулярные рейсы в Кутаиси из Москвы, а также Тбилиси из Екатеринбурга. Кроме того, самолеты компании летают в Батуми из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Грузия, воспетая русскими классиками, всегда манила путешественников, покоряя их красивейшими водопадами, реликтовыми лесами, горными лечебными курортами, памятниками архитектуры и археологии.
Билеты можно заказать на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр (8-800-7700-262) или в авиакассах города.
"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из 38 самолетов европейского концерна Airbus.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:17
В Южноуральске почти месяц ищут юных подружек
Сбежавших из приюта.Сегодня в 19:00
На Южном Урале обнаружили свалку собачьих трупов
На месте бывшего кладбища питомцев.Сегодня в 18:37
Роспан отправит на смотр талантов "Роснефти" 18 звезд
Танцующих, рисующих и поющих.Сегодня в 18:31
Паводок в свердловской глубинке побороли заранее
На бумаге.Сегодня в 18:29
Турист из Зауралья сутки держался за буй в открытом море в Таиланде
Мужчину унесло течение.Сегодня в 18:29
Сошедшие с рельсов вагоны отправили поезда в обход Каменска-Уральского
Через Богданович.Сегодня в 18:19
Российские лыжники уступили норвежцам золото ЧМ
Устюгову не хватило сил.Сегодня в 18:16
"Увелка" готова пустить под нож свой хлебокомбинат
Сократив 80% штата.Сегодня в 18:05
В Челябинске скончался участник "побоища" на Обской
Не приходя в сознание.Сегодня в 18:04
Семья Цыбко не сумела вернуть квартиры в Москве
Арестованные из-за "уголовки" экс-сенатора.Сегодня в 18:01
Антипинский НПЗ признан самым безопасным в России
Среди независимых нефтеперерабатывающих заводов.Сегодня в 17:44
Бомж-грабитель натравил собаку на екатеринбуржца
Несчастный откупился деньгами и вещами.Сегодня в 17:30
Цыганский поселок в Екатеринбурге застроят многоэтажками
Высотой от 7 до 17 этажей.Сегодня в 17:27
Мусоровоз оставил без газа 4 многоэтажки на Южном Урале
Снеся газопровод.Сегодня в 17:24
В Тобольске будут судить участников массовой драки
Напавших на полицейских.
Главные новости
- Сегодня в 16:43В Кировграде семья с детьми отравилась угарным газом
- Сегодня в 15:43В Нижнем Тагиле зарезали 28-летнюю учительницу
- Сегодня в 15:02Свердловский облсуд не дал Соколовскому разгуляться
- Сегодня в 14:39Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?
- Сегодня в 11:48Муниципалитеты на грани нервного срыва
Аналитика
Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?
За 30 сребреников.
Муниципалитеты на грани нервного срыва
Из-за программы переселения из аварийного жилья.
Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна
Время определиться.