Из Санкт-Петербурга.

С 3 мая 2017 года "Уральские авиалинии" запускают новый рейс в один из крупнейших городов Грузии – Кутаиси. Самолеты будут летать из Санкт-Петербурга по средам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, сейчас "Уральские авиалинии" выполняют прямые регулярные рейсы в Кутаиси из Москвы, а также Тбилиси из Екатеринбурга. Кроме того, самолеты компании летают в Батуми из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Грузия, воспетая русскими классиками, всегда манила путешественников, покоряя их красивейшими водопадами, реликтовыми лесами, горными лечебными курортами, памятниками архитектуры и археологии.

Билеты можно заказать на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр (8-800-7700-262) или в авиакассах города.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из 38 самолетов европейского концерна Airbus.