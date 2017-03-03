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Последних мамонтов сгубила потеря нюха Сегодня в 11:29

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И разные мутации.

Ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) определили, почему вымерли последние на Земле мамонты, жившие на острове Врангеля. Свое исследование они опубликовали в журнале PLOS Genetics, передает "Уралинформбюро".

Группа из 300 карликовых шерстистых мамонтов обитала на острове примерно 4,3 тысячи лет назад. В геномах изолированных от остальных сородичей гигантов оказалось слишком много вредных мутаций - в частности в генах, отвечающих за выбор партнера и положение в социальной иерархии. Кроме того, животные потеряли множество обонятельных рецепторов.

Судя по всему, они также страдали от инбридинга - близкородственного скрещивания.

По всей вероятности, мамонты с острова Врангеля были последними на Земле - большинство их сородичей вымерли примерно 10-12 тысяч лет назад.

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