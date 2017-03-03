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Юная американка по дороге на рыбалку поймала призракаСегодня в 12:04

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В объектив камеры.

13-летней Хейли Оглетри из американского штата Джорджия удалось сфотографировать призрака. Девочка сделала селфи по дороге на рыбалку и по возвращении домой рассматривала фотографии с мамой. Они с ужасом обнаружили на снимке улыбающегося призрака. Шокирующее фото женщина разместила на своей страничке в Facebook, передает "Уралинформбюро".

На заднем фоне за спиной школьницы запечатлен серый образ улыбающегося мужчины в бейсболке. Несмотря на яркое солнце, он едва освещен.

"Я клянусь, что сзади нас никого не было. Более того, даже на обочине на всем пути на рыбалку не стояло ни единого человека", - пишет мать Хейли.

Большинство же комментаторов снимка считают, что это обыкновенный фотошоп или приложение для обработки селфи.

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