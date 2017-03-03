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Санврачи проверят екатеринбургский детсад из-за кишечной инфекцииСегодня в 12:15

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Родители сообщают о массовом заражении.

Санврачи проведут проверку в екатеринбургском детсаду №235 по сообщению родителей о массовом отравлении воспитанников. Горожане пожаловались журналистам, что с рвотой и болью в животе слегли как минимум 12 детей.

Однако в Роспотребнадзоре на данный момент есть информация только об одном случае заболевания острой кишечной инфекцией в ДОУ.

"Один случай заражения обычно не повод для проверок, но раз родители сообщают о массовом характере отравления, наши специалисты отправятся в детский сад, чтобы разобраться", – прокомментировала "Уралинформбюро" Наталья Лукьянцева, пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора.

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