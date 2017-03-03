С мокрым снегом.

В выходные температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до плюс 5 градусов – снежные кучи окончательно поплывут.

Днем 3 марта осадков не ожидается, однако небо затянут облака. Столбик термометра задержится на отметке плюс 3. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

4 марта потеплеет до плюс 5. В течение дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. 5 марта зарядит мокрый снег, температура днем опустится на 1-2 градуса.