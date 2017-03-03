Подростков к суициду склоняют роботы и троллиСегодня в 16:11
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За деньги.
Популярность групп смерти в России поддерживают компьютерные боты (автоматические программы для написания комментариев) и специально нанятые люди из-за рубежа.
Ежедневно в социальной сети "ВКонтакте" появляется от 1000 до 3000 постов, посвященных суициду. По данным Центра исследований легитимности и политического протеста, 90% из этих материалов опубликованы роботами, пишут "Известия". "Нанять" бота стоит тысяча рублей. Работу людей по ведению фальшивых аккаунтов оценивают в 30 тысяч в месяц. Эксперты проанализировали IP-адреса подобных пользователей. Самые агрессивные из них – так называемые тролли – зарегистрированы в Польше, США и на Украине.
Исследователи утверждают, что рост подростковой смертности – часть информационной войны против России. С ноября 2015 года по апрель 2016 года при разных обстоятельствах в стране погибли 130 детей. Большинство из них состояли в группах смерти. Сейчас в Госдуме готовится законопроект для борьбы с призывом к суициду в Сети, передает "Уралинформбюро".
В 2016 году главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу взяло под стражу организатора групп смерти Филиппа Будейкина. По версии следствия, на его совести как минимум 15 покончивших с собой подростков.
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