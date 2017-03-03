Вадиму Копылову исполняется 80 лет.

Коллектив Ключевского завода ферросплавов (входит в MidUral Group) поздравит с 80-летием одного из самых известных своих ветеранов – Вадима Александровича Копылова. История предприятия буквально связана с юбиляром – 16 лет назад он организовал и возглавил Музей истории КЗФ.

Вадим Александрович старше завода на несколько лет. После окончания УПИ в 1959 году он пришел на градообразующее предприятие Двуреченска плавильщиком ферросплавов, а через пять лет уже был начальником смены в заводском цехе. До ухода на пенсию Копылов 22 года возглавлял одно из самых важных подразделений КЗФ – отдел технического контроля.

В 2000 году ему предложили к 60-летию родного завода организовать музей предприятия. Выбор хранителя истории оказался удачным. По мнению специалистов, усилиями Копылова в Двуреченске создана одна из лучших экспозиций истории металлургии Урала.

В 2016 году под редакцией Вадима Александровича вышло второе издание большой "Энциклопедии Ключевского завода ферросплавов", приуроченное к 75-летию предприятия.