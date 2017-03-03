Он третьи сутки без сознания.

4-летний ребенок, попавший в Екатеринбурге под колеса автомобиля, третьи сутки находится в реанимации. Он остается без сознания, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава. Ранее сообщалось, что мальчик впал в кому.

Вечером 28 февраля 2017 года на улице Технической ребенка сбил Renault Logan. Мальчик перебегал дорогу на красный свет. Где в этот момент были его родители, не уточняется.

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