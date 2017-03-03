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Минздрав сменил главврача проблемной больницы в КарпинскеСегодня в 15:33

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Бывший руководитель загнал ЦГБ в долги.

Горбольницу в Карпинске возглавил Евгений Штах, руководивший хирургическим отделением. Решение о его назначении принял областной минздрав. Поменять главврача ведомство решило из-за финансового кризиса, сложившегося в медучреждении. За Карпинской ЦГБ числится долг в 15 миллионов рублей. Для экономии руководство даже хотело закрыть круглосуточный стационар.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному минздраву принять срочные меры по оздоровлению медучреждения. Причины кризиса чиновники усмотрели в непрофессиональном менеджменте.

3 марта замминистра здравоохранения Сергей Турков на встрече с карпинцами подчеркнул, что закрывать стационар никто не планирует. Сокращений в больнице не будет. Для вывода ЦГБ из кризиса ее будут использовать для оказания медпомощи "несложным" пациентам из других городов. Минздрав готов оказать помощь в погашении долгов, передает "Уралинформбюро".

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