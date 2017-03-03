"Жаворонком" традиционно оказался Карат.

В Екатеринбургском зоопарке начали просыпаться медведи. Первыми капель разбудила белокоготного Карата и гималайского Гая. Для Карата ранее пробуждение от спячки уже вошло в традицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца.



Гималайский медведь Гай

Медведи-соседи потянулись вслед за ним - все они активны в той или иной степени, но берлоги пока не покидают.

В зоопарке отмечают, что медведи просыпаются в конце зимы - начале весны второй год подряд. До этого несколько лет они выходили из спячки к середине - концу марта.



Бурый медведь Черныш

Первое время хозяев тайги кормят только растительными кормами и хлебом, так как животным требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим.

Посмотреть на косолапых можно с 11.00 до 15.00, к вечеру они возвращаются в берлоги.