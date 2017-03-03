Из-за отца-дебошира.

В столице Урала бригада скорой помощи не довезла до больницы 7-летнего ребенка. Медики высадили его вместе с отцом на полпути.

1 марта 2017 года врачи приехали по вызову к мальчику с высокой температурой. В больницу вместе с ним отправился отец. В дороге он поругался с врачами, заявив, что их везут не по кратчайшему пути.

"В результате отец вышел и начал пинать по дверце скорой. Ребенок вышел вслед за отцом. Медики уехали по другому вызову. К ребенку была отправлена другая бригада", – пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Водитель скорой и отец мальчика подали заявления в правоохранительные органы. Как сообщили в областном СУ СКР, к разбирательствам подключились следователи.