×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге скорая высадила больного мальчика на полпути в больницуСегодня в 13:50

  • Текст

Из-за отца-дебошира.

В столице Урала бригада скорой помощи не довезла до больницы 7-летнего ребенка. Медики высадили его вместе с отцом на полпути.

1 марта 2017 года врачи приехали по вызову к мальчику с высокой температурой. В больницу вместе с ним отправился отец. В дороге он поругался с врачами, заявив, что их везут не по кратчайшему пути.

"В результате отец вышел и начал пинать по дверце скорой. Ребенок вышел вслед за отцом. Медики уехали по другому вызову. К ребенку была отправлена другая бригада", – пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Водитель скорой и отец мальчика подали заявления в правоохранительные органы. Как сообщили в областном СУ СКР, к разбирательствам подключились следователи.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

За 30 сребреников.

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×