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В Челябинске упавший с 8 этажа подросток пришел в себяСегодня в 15:54

  • Текст

У него перелом бедра и черепно-мозговая травма.

Челябинский подросток, выживший после падения с 8 этажа, пришел в сознание. 13-летний пациент уже общается с врачами, смог назвать свое имя и дату рождения, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава. Медики диагностировали у него перелом бедра и черепно-мозговую травму.

Покалеченного подростка 2 марта 2017 года обнаружили в сугробе прохожие под окнами дома на Бейвеля, 6 в элитном ЖК "Александровский". Скорая доставила его в ОКБ №3. СУ СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку.

Ранее по теме:
В Челябинске подросток выжил после падения с 8 этажа

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