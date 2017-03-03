На день.

5 марта 2017 года в Екатеринбурге пройдет День Неаполя в рамках III Российско-итальянского кинофестиваля художественного, документального и короткометражного кино (Russia-Italia Film Festival, RIFF).

Как сообщили "Уралинформбюро" организаторы, в кинотеатре "Салют" в 14.00 его откроет показ сборника из восьми лучших итальянских короткометражек "Жизнь как чудо". Восхитительным неаполитанским позволит насладится комедийная зарисовка Алессандро Капитани "Самая красивая". Этот фильм получил премию "Давид ди Донателло" (итальянский "Оскар") как лучшая короткометражка 2016 года.

Спустя два часа о Неаполе между мифом и реальностью расскажет итальянист, доцент УрФУ Ксения Табаринцева-Романова.

После лекции состоится дополнительный показ комедийного триптиха "Приезжайте жить в Неаполь!" от режиссеров Гуидо Ломбарди, Франческо Приско и Эдоардо Де Анджелиса. Последний стал абсолютным триумфатором Венецианского кинофестиваля-2016: его "Неделимые" были отмечены шестью премиями. Зрителей RIFF получат уникальную возможность увидеть новейшую и не менее сильную работу Эдоардо Де Анджелиса.

В 19.00 пройдет екатеринбургская премьера смелой, неординарной псевдодокументальной комедии Антонио Капуано "Неаполитанские истории" об обитателях крупного индустриального квартала Баньоли. Она закрывала "Неделю критиков" на 72 Венецианском кинофестивале и была признана лучшим фильмом года на RIFF.

Кинофестиваль RIFF проходит с 1 по 10 марта в кинотеатре "Салют" при поддержке Посольства Италии, администрации Екатеринбурга и компании "Энел Россия". Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.