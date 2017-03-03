×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургские зоозащитники приютят собак из КольцовоСегодня в 16:58

  • Текст

Которые не смогли улететь с хозяевами.

В Екатеринбурге фонд "Зоозащита" и аэропорт Кольцово договорились о сотрудничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани. Теперь зоозащитники будут забирать из аэропорта питомцев, которым отказали в перелете из-за проблем с документами. Собаки и кошки смогут находиться у благотворителей в течение всего времени путешествия хозяев. Более того, их обеспечение фонд готов полностью взять на себя.

"За все время нашей работы мы столкнулись лишь с одним случаем, когда последовавшее за отказом поведение хозяев привело к печальным последствиям для животного. Но мы считаем правильным исключить вероятность повторения такой ситуации", - отметил директор по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов" Евгений Красиков.

Если до посадки осталось слишком мало времени и хозяин не может ждать зоозащитников, то до их приезда за питомцем будет смотреть сотрудник аэропорта.

Во избежание проблем с перевозкой собак и кошек их владельцам рекомендуют сообщать о необычных пассажирах заранее. Кроме того, хозяевам следует позаботиться о сборе ряда документов.

Стоит напомнить, что в январе 2017 года в аэропорту Екатеринбурга произошел неприятный случай. Женщина, которую не пустили на борт с собакой, оставила ее на улице, а сама улетела в Гамбург. Животное погибло от холода. Труп обнаружили сотрудники клининговой компании.

Ранее по теме:
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

За 30 сребреников.

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×