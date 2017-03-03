Которые не смогли улететь с хозяевами.

В Екатеринбурге фонд "Зоозащита" и аэропорт Кольцово договорились о сотрудничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани. Теперь зоозащитники будут забирать из аэропорта питомцев, которым отказали в перелете из-за проблем с документами. Собаки и кошки смогут находиться у благотворителей в течение всего времени путешествия хозяев. Более того, их обеспечение фонд готов полностью взять на себя.

"За все время нашей работы мы столкнулись лишь с одним случаем, когда последовавшее за отказом поведение хозяев привело к печальным последствиям для животного. Но мы считаем правильным исключить вероятность повторения такой ситуации", - отметил директор по стратегическим коммуникациям УК "Аэропорты Регионов" Евгений Красиков.

Если до посадки осталось слишком мало времени и хозяин не может ждать зоозащитников, то до их приезда за питомцем будет смотреть сотрудник аэропорта.

Во избежание проблем с перевозкой собак и кошек их владельцам рекомендуют сообщать о необычных пассажирах заранее. Кроме того, хозяевам следует позаботиться о сборе ряда документов.

Стоит напомнить, что в январе 2017 года в аэропорту Екатеринбурга произошел неприятный случай. Женщина, которую не пустили на борт с собакой, оставила ее на улице, а сама улетела в Гамбург. Животное погибло от холода. Труп обнаружили сотрудники клининговой компании.

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