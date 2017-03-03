Пока до двухнедельного эмбриона.

Исследователи из Кембриджского университета смогли вырастить настоящий мышиный зародыш из разных типов эмбриональных стволовых клеток. Его возраст составил 13 дней после оплодотворения. О результатах своей работы они сообщили в свежем выпуске журнала Science, пишет "Уралинформбюро".

В эксперименте применялись эмбриональные и плацентарные стволовые клетки. Их поместили в трехмерный каркас, который погрузили в питательную среду.

Через некоторое время клетки начали взаимодействовать с помощью сигнальных молекул. В итоге процесс пошел аналогично тому, что происходит в организме: эмбриональные стволовые клетки сгруппировались в одной части каркаса, а плацентарные - в другой. Между ними образовалась полость для дальнейшего формирования эмбриона. На все ушло 14 дней.

По словам ученых, дальше развитие эмбриона не пошло, так как в нем отсутствовали стволовые клетки, дающие начало желточному мешочку. Последний снабжает зародыш питательными веществами до момента его прикрепления к полости матки и получения питания из плаценты.

Данное исследование поможет понять причину самопроизвольного прерывания беременности.