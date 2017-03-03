×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Феи огня" снова атакуют российских детейСегодня в 16:13

  • Текст

По телефону.

В России зафиксирована новая волна призывов к детям использовать газ для превращения в фей.

Неизвестные рассылают детям sms-сообщения, в которых предлагают оставить включенным на ночь газ, чтобы превратиться в фею. А ранее, летом 2016 года, интернет заполонили картинки с инструкцией, "как стать феей огня в домашних условиях". По данным СМИ, полиция начала розыск авторов данных sms-сообщений.

АО "Екатеринбурггаз" и АО "ГАЗЭКС" призывают жителей Свердловской области провести с детьми разъяснительную работу о правилах газовой безопасности и действиях при запахе газа.

Чтобы избежать трагедии, уральцам необходимо соблюдать правила пользования бытовыми газовыми приборами:

  • не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;
  • при пользовании газовыми приборами открывайте форточку;
  • перед включением газовых колонки и котла проверяйте тягу;
  • не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами;
  • по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними;
  • содержите в чистоте и исправности газовые приборы;
  • не используйте газовые плиты для обогрева помещения;
  • при перепланировке квартиры, установке встроенной мебели и бытовой техники, перестановке газового оборудования запрещено "замуровывать" газопроводы и оборудование.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС", при появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильного. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Ранее по теме:
Свердловчан предостерегли от детских игр в "огненных фей"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

За 30 сребреников.

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×