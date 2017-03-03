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В России зафиксирована новая волна призывов к детям использовать газ для превращения в фей.

Неизвестные рассылают детям sms-сообщения, в которых предлагают оставить включенным на ночь газ, чтобы превратиться в фею. А ранее, летом 2016 года, интернет заполонили картинки с инструкцией, "как стать феей огня в домашних условиях". По данным СМИ, полиция начала розыск авторов данных sms-сообщений.

АО "Екатеринбурггаз" и АО "ГАЗЭКС" призывают жителей Свердловской области провести с детьми разъяснительную работу о правилах газовой безопасности и действиях при запахе газа.

Чтобы избежать трагедии, уральцам необходимо соблюдать правила пользования бытовыми газовыми приборами:

не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;

при пользовании газовыми приборами открывайте форточку;

перед включением газовых колонки и котла проверяйте тягу;

не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами;

по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними;

содержите в чистоте и исправности газовые приборы;

не используйте газовые плиты для обогрева помещения;

при перепланировке квартиры, установке встроенной мебели и бытовой техники, перестановке газового оборудования запрещено "замуровывать" газопроводы и оборудование.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС", при появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильного. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

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