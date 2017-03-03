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В Екатеринбурге "оптимизировали" кузницу олимпийских призеров Сегодня в 17:08

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ИФК в УрГПУ стал факультетом.

В Екатеринбурге перестал существовать знаменитый Институт физической культуры УрГПУ. 2 марта 2017 года его понизили в статусе, преобразовав в факультет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе университета.

"Институт физической культуры – одна из структур университета, и в целях оптимизации эта структура изменяется: из института выведен факультет физической культуры, который продолжит свою деятельность без изменений. Все работники остаются на факультете, на своих рабочих местах, без изменения заработной платы и трудовых функций. Все студенты продолжат обучение. Для них никаких перемен не произойдет", - пояснили в пресс-службе.

Стоит отметить, что среди выпускников института немало заслуженных мастеров спорта, в том числе восьмикратная чемпионка мира по синхронному плаванию, олимпийская чемпионка Лондона Анжелика Тиманина, призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Данила Изотов и призер Олимпийских игр в Сочи Юлия Скокова.

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