Высотой от 7 до 17 этажей.

В Екатеринбурге застроят многоэтажным жильем территорию Цыганского поселка в границах улиц Фурманова - Московская - Амундсена - Шаумяна.

На месте частных домов появятся высотки от 7 до 17 этажей. Общая площадь застраиваемой территории составит 2,1 гектара.

Строительством займется компания "Брусника". В пресс-службе застройщика "Уралинформбюро" подтвердили планы по освоению участка. Вскоре будет подготовлены проекты планировки и межевания.

Стоит отметить, что тюменская "Брусника" реализует в уральской столице сразу несколько крупных проектов, некоторые из которых в 2016-2017 годах забуксовали. В частности, затягиваются сроки сдачи домов в ЖК "Квартал Новаторов" и "Суходольский", в микрорайоне "Солнечный".

Помимо тюменцев, в Цыганском поселке планирует обосноваться АО "Земельный ресурс". Компания намерена возводить жилье в районе улиц Расковой - Амундсена - Московской.

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