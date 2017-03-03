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Турист из Зауралья сутки держался за буй в открытом море в ТаиландеСегодня в 18:29

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Мужчину унесло течение.

Чудесным спасение закончилось происшествие с участием туриста из Кургана 48-летнего Дмитрия Сомова в Таиланде.

Утром 2 марта 2017 года мужчина в компании трех друзей отправился на сноркелинг в район острова Рача Ной. В ходе ныряния квартет подхватило подводное течение и вынесло в открытое море, передает "Уралинформбюро".

Троим россиянам удалось привлечь к себе внимание рыбаков, и те доставили их на берег. В тот же день мужчины сообщили об исчезновении своего четвертого друга в полицию и обратились в посольство РФ. Была развернута масштабная спасательная операция с участием морской полиции, таиландских военных моряков и добровольцев из россиян и местных жителей.

Однако к ночи найти уральца так и не удалось. С рассветом поиски возобновили, и они увенчались успехом - Дмитрия Сомова нашли живым. Все это время он держался за буй, устанавливаемый на месте погружения дайверами и любителями сноркелинга.

"Ну молодец, мужик. Крепкий. В 48 лет продержался! Значит не возраст это для мужика. Порадуйтесь за него", - комментируют новость в соцсетях жители Зауралья (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

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